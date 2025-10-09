Чемпион мира WBA во втором полулегком дивизионе американец Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) прокомментировал свой будущий бой с обладателем временного титула WBC в первом полусреднем весе мексиканцем Исааком Крусом (28-3-1, 18 KO).

Цитирует Роуча boxingnews24.com.

«Это будет громкое заявление. Очевидно, все будут смотреть на меня и думать: «О, это меньший боец, который поднимается в весе». Так что они могут захотеть сразиться со мной.

Когда я выиграю этот бой 6 декабря, я стану следующим претендентом на чемпионский пояс WBC, который принадлежит Субриэлю Матису. И тогда другие чемпионы будут смотреть на меня и думать: «Эй, возможно, мы можем сразиться с Ламонтом Роучем, если у нас нет других вариантов». Я хочу доказать, что я – один из лучших боксеров мира».