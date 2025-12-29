Лапин рассказал, что Джошуа будет другим в бою с Фьюри
Директор команды Усика оценил британское противостояние
около 1 часа назад
Сергей Лапин
Директор команды Александра Усика Сергей Лапин в интервью YouTube-каналу Seconds Out поделился мыслями о потенциальном бое Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
«Это хороший бой. Он всем нравится. Два больших парня, два британца. Это очень круто».
На вопрос, чем Джошуа будет отличаться в этом бою, Лапин ответил, что это секретная информация: «Сейчас это секретная информация. После боя я вам расскажу».
