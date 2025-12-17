Денис Седашов

Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин рассказал о сотрудничестве с британским экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) накануне его поединка с Джейком Полом (12–1, 7 KO).

По словам Лапина, контакт между сторонами установился после одного из боев, после этого Джошуа получил приглашение присоединиться к тренировочному лагерю команды Усика.

После поединка мы много общались с Энтони, поддерживали дружеские отношения. В какой-то момент сказали ему: «Эй Джей, тебе нужно кое-что изменить. Приезжай к нам в лагерь — посмотрим, что можем сделать». Он согласился и приехал. Сейчас мы здесь и поддерживаем его. Сергей Лапин

Также Лапин прокомментировал вопросы относительно изменений в подготовке Джошуа, который за карьеру работал с многими тренерами.

Я не могу много рассказывать. Все всегда говорят, что у них есть что-то новое. Настоящий результат увидим только в бою. Мы прошли этап обучения, теперь впереди проверка. Этот поединок — не экзамен, а скорее большая спарринг-сессия. Посмотрим. Шаг за шагом. Сергей Лапин

Поединок Джейк Пол — Энтони Джошуа станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 19 декабря в Майами.

