«Джей нуждался в переменах»: Лапин — о начале сотрудничества с Джошуа
Бой с Полом состоится 19 декабря
1 день назад
Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин рассказал о сотрудничестве с британским экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) накануне его поединка с Джейком Полом (12–1, 7 KO).
По словам Лапина, контакт между сторонами установился после одного из боев, после этого Джошуа получил приглашение присоединиться к тренировочному лагерю команды Усика.
После поединка мы много общались с Энтони, поддерживали дружеские отношения. В какой-то момент сказали ему: «Эй Джей, тебе нужно кое-что изменить. Приезжай к нам в лагерь — посмотрим, что можем сделать». Он согласился и приехал. Сейчас мы здесь и поддерживаем его.
Также Лапин прокомментировал вопросы относительно изменений в подготовке Джошуа, который за карьеру работал с многими тренерами.
Я не могу много рассказывать. Все всегда говорят, что у них есть что-то новое. Настоящий результат увидим только в бою. Мы прошли этап обучения, теперь впереди проверка. Этот поединок — не экзамен, а скорее большая спарринг-сессия. Посмотрим. Шаг за шагом.
Поединок Джейк Пол — Энтони Джошуа станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 19 декабря в Майами.