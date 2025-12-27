«Я виграл два раунда». Джейк Пол назвал причину поражения от Джошуа
Американец признал, что спарринги отличались от реального поединка
19 минут назад
Фото: Getty Images
Блогер-боксер Джейк Пол высказался в подкасте IMPAULSIVE о бое с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO):
Я выиграл два раунда, а потом меня уронили на настил. У меня все шло хорошо, просто, думаю, мое кардио, психологическое давление от большого парня и спарринги с большими бугаями отличаются от 10-унциевых перчаток. Я чувствовал удары намного сильнее. Но это был отличный опыт, я многому научился там.
Напомним, что Джошуа резко набрал вес после боя с блогером.
