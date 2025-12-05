Лара про Алимханулы: «Ему 32, мне 42 — он заслуживает наказания»
Кубинец резко отреагировал на срыв боя из-за допинга
около 2 часов назад
Жанибек Алимханулы
44-летний чемпион WBA в средней весовой категории Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) не сдерживал эмоций после срыва боя с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 KO). Слова боксера привел портал The Ring.
По словам Лары, 32-летний казахстанец заслуживает строгого наказания за положительный тест на мельдоний.
«Ему 32, мне 42 — он принимал допинг и должен быть наказан. Абсолютно».
Вместо объединительного боя 6 декабря Лара проведет защиту титула против Йохана Гонсалеса.