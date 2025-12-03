Лара получил нового соперника после допинг-скандала вокруг Алимханулы
Бой состоится 6 декабря
около 7 часов назад
Чемпион мира WBA в среднем весе, 42-летний кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO), получил нового соперника на бой, запланированный на 6 декабря. Его оппонентом станет 34-летний венесуэлец Йохан Гонсалес (36-4, 2 КО).
Сначала Лара должен был встретиться с Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), однако казахский чемпион снялся после проваленного допинг-теста.
Поединок Лара – Гонсалес состоится в андеркарде боя Крус – Роуч.
Алимханулы провалил допинг-тест: бой с Ларой под угрозой срыва.