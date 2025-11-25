Олег Гончар

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который завершил карьеру в 2025 году, прибыл в Литву, чтобы поддержать местного полусредневеса Эгиса Каваляускаса (25-3-1, 21 КО) в главном бою шоу в Вильнюсе.

Каваляускас будет боксировать за вакантный титул чемпиона Европы EBU в полусреднем весе против испанца Самуэля Молины (24-4, 18 КО).

Ломаченко принял участие в промо-мероприятиях: пресс-конференции и face-off, где обнял товарища. Он также посетил баскетбольный матч Жальгириса в Евролиге.

Также на шоу украинец Богдан Миронец (18-1, 12 КО) будет драться против аргентинца Джонатана Вергара (23-3, 12 КО) в тяжелом весе.

Напомним, ранее Ломаченко в Колумбии посетил конференцию WBO.