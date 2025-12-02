Олег Гончар

Чемпион WBO в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) Теофимо Лопес-младший (22-1, 13 КО) прокомментировал ESPN официальный анонс поединка с непобежденным соотечественником Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).

«Меня называли трусом! Готовы к тому, что произойдет в Нью-Йорке? Кирпичный город в каменных джунглях — готовьтесь к войне! Я здесь надолго и не для игр. Вернуть боксу величие — это моя сила. Шакур падет в девятом раунде». Теофимо Лопес

Бой состоится 31 января 2026 года в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На кону будут стоять пояса The Ring и WBO в первой полусредней весовой категории.

28-летний Лопес дебютировал в профи в 2016-м, был абсолютным чемпионом в легком весе и чемпионом в первой полусредней весовой категории.

Стивенсон дебютирует в весе 63,5 кг, имея титулы в трех более низких дивизионах.