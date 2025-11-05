Денис Седашов

Переговоры по организации боя между американскими чемпионами Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) находятся на завершающем этапе.

По данным BoxingScene, стороны уже достигли значительного прогресса, и поединок за титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) может состояться в конце января в Нью-Йорке.

Организатором вечера бокса выступит саудовский инвестор Турки Аль аш-Шейх.

Теофимо Лопес в последний раз выходил на ринг именно на арене на Таймс-Сквер, где победил временного чемпиона Арнольда Барбозу-младшего единогласным решением судей.

Его потенциальный соперник Шакур Стивенсон в июле уверенно победил мексиканского нокаутера Уильяма Сепеду — 118–110, 118–110, 119–109.

Лопес — о бое со Стивенсоном: «Я уже хочу выйти в ринг, но процесс затянулся».