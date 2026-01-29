Лопес сравнил бой со Стивенсоном с мегафайтом с Ломаченко
Тео не может дождаться стартового гонга
около 1 часа назад
Фото: Top Rank
Чемпион WBO Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) высказался о поединке с Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 KO). Американца цитирует vringe.com:
Я думаю, по грандиозности масштаба всего этого бой может быть как поединок с Ломаченко. Но сейчас дело будет в зрителях. Моя работа просто отрезать шум и сделать то, что я должен сделать. Это большой бой, огромный поединок. Мы оба подготовлены, так что я не могу дождаться, чтобы увидеть, что мы сделаем.
