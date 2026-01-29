Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн в интервью Fight Hub TV поделился ожиданиями от будущего боя между чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО) и обладателем титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом (22-1, 13 КО).

Хирн признался, что считает Шакура фаворитом противостояния благодаря его боксерскому интеллекту и техническому уровню. По словам промоутера, Стивенсон является чрезвычайно сложным соперником, против которого трудно найти эффективный план на бой. Попытка переиграть его тактически или навязать собственный ритм не дает очевидного преимущества.

В то же время Хирн подчеркнул, что недооценивать Теофимо Лопеса не стоит. Он назвал американца боксером, способным принимать неожиданные решения непосредственно во время поединка. Именно эта способность, по мнению промоутера, уже не раз помогала Лопесу выигрывать бои против статусных соперников.

Поединок между Стивенсоном и Лопесом запланирован на 31 января и станет одним из самых ожидаемых боксерских противостояний начала года.