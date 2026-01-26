Гвоздик предсказал результат боя Теофимо – Шакур
Интересный прогноз от бывшего чемпиона мира
около 5 часов назад
Известный украинский боксер Александр Гвоздик (21-2, 17 KO) поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) против обладателя титула WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).
«Классный бой, буду болеть за Тео, но, скорее всего, он не победит. Мне кажется, что Стивенсон просто будет ждать, а Тео привык работать более активно, поэтому постарается спасти зрителей от впадения в летаргический сон из-за стиля поединка, предложенного Шакуром. Поэтому Тео будет чаще ошибаться, чем воспользуется Шакур.
Очень хотелось бы увидеть что-то от Тео, против чего стиль Шакура не сработает, но я не уверен, что это произойдет. Посмотрим».
Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие будет транслировать DAZN.