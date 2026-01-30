Олег Гончар

Дедушка и тренер чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона Вали Мозес поделился мыслями о владельце титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесе накануне боя с внуком.

Комментируя сильные стороны будущего соперника своего внука, Мозес поставил под сомнение определение Лопеса как атлетичного боксера. По его словам, стиль Теофимо больше напоминает акробатику, чем классический атлетизм.

Лопес не оставил слова тренера без ответа и в присущей себе манере отреагировал трештоком.

«Ты видел меня в постели?» Теофимо Лопес

Поединок между Стивенсоном и Лопесом состоится 31 января. Бой пройдет в дивизионе первого полусреднего веса.