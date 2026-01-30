Олег Гончар

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) и чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 KO) устроили жесткую словесную перепалку во время совместной пресс-конференции.

Инициатором конфликта стал Лопес, который позволил себе крайне провокационные и оскорбительные высказывания в адрес соперника. В ответ Стивенсон перешел на угрозы физической расправы, пообещав жестоко наказать оппонента на ринге. Американские боксеры несколько раз перебивали друг друга, а обмен репликами быстро перерос в откровенный словесный скандал.

Лопес: «Готов спорить, что мой член даже не поместится в твоем рту».

Стивенсон: «Я тебе сейчас по морде дам. Я так тебя влуплю, на***. Я тебя просто уничтожу. Ты вообще понимаешь, что сказал?»

Лопес: «У тебя будет нога во рту. Я так тебя ударю, что твои яйца там окажутся».

Стивенсон: «Я выбью из тебя все дерьмо».

Бой между Лопесом и Стивенсоном состоится 31 января на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок пройдет в дивизионе Теофимо.

Свой предыдущий бой Лопес провел в мае 2025 года, когда победил Арнольда Барбосу. Стивенсон в последний раз выходил на ринг в июле, одолев Вильяма Сепеду.