На бой Лопеса и Стивенсона распроданы все билеты.
Поединок с участием чемпионов WBO и WBC состоится 31 января в Нью-Йорке
около 1 часа назад
На бой обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО) и чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО) полностью распроданы все билеты, сообщило издание The Ring.
Поединок состоится 31 января на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой пройдет в дивизионе Теофимо Лопеса — первом полусреднем весе.
Для Лопеса это станет первым выходом на ринг с мая 2025 года. Тогда он единогласным решением судей победил Арнольда Барбосу и сохранил свой титул. Шакур Стивенсон в последний раз боксировал в июле, когда одолел Уильяма Сепеду, продолжив свою беспроигрышную серию в профессиональной карьере.
Напомним, ранее Лопес и Стивенсон устроили перепалку на пресс-конференции.