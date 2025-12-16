Олег Гончар

Эксабсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис ответил на вопрос, кто бы победил в его поединке с Тайсоном Фьюри. Слова легенды привел портал Ready to Fight.

«Я поставлю свои деньги на этого парня Льюиса». Леннокс Льюис

Леннокс последний бой провел в июне 2003 года, досрочно победив Виталия Кличко.

Фьюри в январе объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика.

Недавно появилась информация о возможном бое Фьюри против Джошуа в 2026 году.