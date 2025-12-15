Промоутер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен высказался в интервью Sky Sports о потенциальном поединке подопечного с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

Ведутся переговоры, но пока ничего не подписано. Но Тайсон намекнул, что если это правильная сделка, он согласится

Я думаю, что всё движется в правильном направлении. Надеюсь, мы скоро получим новости. Я действительно верю, что это произойдёт.