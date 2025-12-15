Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжёлом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) заявил, что готов провести долгожданный бой с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и не имеет намерения его откладывать.

По словам британца, подготовка к возможному поединку в рамках «Эр-Риядского сезона» уже обсуждается, а сам бой может состояться в 2026 году.

В то же время Джошуа подчеркнул, что не хочет снова разочароваться из-за срыва договорённостей и переложил ответственность за организацию боя на соперника. В комментарии Reuters он подчеркнул:

Это зависит от Фьюри. Я уже несколько раз подписывал с ним контракты на бой. Не хочу питать ложные надежды и снова разочаровываться. Энтони Джошуа

В настоящее время оба боксёра планируют провести отдельные поединки в начале 2026 года в рамках «Эр-Риядского сезона», после чего стороны могут вернуться к финальным переговорам о мегафайте.

