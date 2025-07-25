Денис Седашов

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис в интервью SunSport заявил, что поднялся бы после удара Александра Усика (24-0, 15 КО), который отправил на канвас Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

В то же время экс-чемпион мира не стал жестко критиковать британца, признав, что не знает, в каком состоянии был Дюбуа в тот момент.

Я бы поднялся. Но мы не знаем, что именно чувствовал Дюбуа — физически или психологически. Когда стоишь на колене, у тебя есть несколько секунд, чтобы принять самое важное решение. Леннокс Льюис

Напоминаем, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде реванша, чем окончательно подтвердил свой статус абсолютного чемпиона мира.