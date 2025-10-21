Олег Гончар

Супертяж Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО), который выступает под флагом Канады, заявил о желании провести поединок с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

По словам Махмудова, британец обещал ему бой в случае победы над Дэвидом Алленом.

Канадец подчеркнул, что ждет ответа от Джошуа и готов к матчу, который станет идеальным для проверки формы британца после паузы.

Махмудов считает этот поединок выгодным для обоих боксеров, так как позволит Джошуа протестировать свой уровень в возвращении.

Ранее Махмудов победил Дэвида Аллена по решению судей.