Махмудов снова вызвал Джошуа на бой
Российский боксер требует ответа от британской звезды
около 1 часа назад
Арсланбек Магомедов
Супертяж Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО), который выступает под флагом Канады, заявил о желании провести поединок с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
По словам Махмудова, британец обещал ему бой в случае победы над Дэвидом Алленом.
Канадец подчеркнул, что ждет ответа от Джошуа и готов к матчу, который станет идеальным для проверки формы британца после паузы.
Махмудов считает этот поединок выгодным для обоих боксеров, так как позволит Джошуа протестировать свой уровень в возвращении.
Ранее Махмудов победил Дэвида Аллена по решению судей.
