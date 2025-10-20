Известный британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans обсудил возможный поединок абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 KO) против Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).

Несмотря на то что Усик недавно сказал, что его не интересует бой с Итаумой, Хирн уверен, что Александр согласится сразиться с Мозесом, когда тот немного улучшит свой послужной список.

«Я понимаю, что когда ты всего добился, то, наверное, думаешь: «Этот парень должен заслужить бой». Итаума боксировал с Диллианом Уайтом, который, вероятно, в тот момент находился не в лучшей форме.

Пусть он выйдет и победит еще нескольких бойцов – и я уверен, что Усик сразится с Итаумой».