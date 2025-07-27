Малиньяджи – о мотивации Усика: «Они делают это из фанатизма, ради славы, ради Украины-матери...»
Интересная мысль от бывшего чемпиона мира
около 11 часов назад
Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мыслями о мотивации короля супертяжёлой весовой категории украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Цитирует Малиньяджи BoxingScene.
«Эти восточные европейцы как роботы, чувак. Они делают это не ради денег. Они делают это из фанатизма, ради славы, Матери-Украины и так далее, и так далее. Это другое мышление. Другая культура.
В определённом возрасте, мне кажется, большинство нормальных западных парней думают так: «Я должен обо всём позаботиться. У меня есть другие обязательства после бокса. У меня есть деньги. У меня всё хорошо».
Нет, эти парни думают: «Я хочу иметь больше достижений. Я хочу иметь больше достижений». Я не думаю, что это точно из-за денег. Никто не будет делать это бесплатно, но этот парень просто хочет искать новых достижений».
19 июля Александр нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и стал трижды абсолютным чемпионом мира.
Ранее Усик эмоционально высказался о войне с Россией.