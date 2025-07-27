Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мыслями о мотивации короля супертяжёлой весовой категории украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Малиньяджи BoxingScene.

«Эти восточные европейцы как роботы, чувак. Они делают это не ради денег. Они делают это из фанатизма, ради славы, Матери-Украины и так далее, и так далее. Это другое мышление. Другая культура.

В определённом возрасте, мне кажется, большинство нормальных западных парней думают так: «Я должен обо всём позаботиться. У меня есть другие обязательства после бокса. У меня есть деньги. У меня всё хорошо».

Нет, эти парни думают: «Я хочу иметь больше достижений. Я хочу иметь больше достижений». Я не думаю, что это точно из-за денег. Никто не будет делать это бесплатно, но этот парень просто хочет искать новых достижений».