Matchroom Boxing и Riyadh Season объявили о сотрудничестве в проведении спортивных шоу
Саудовская Аравия продолжает тратить огромные средства
8 минут назад
Британская промоутерская компания Matchroom Boxing и Riyadh Season объявили о партнерстве для проведения крупных мероприятий по боксу, дартсу и снукеру. Об этом сообщает The Ring.
Напомним, Riyadh Season является проектом и фестивалем Главного управления развлечений Саудовской Аравии, который длится несколько месяцев и включает в себя разнообразные развлекательные программы, форум по кибербезопасности Black Hat Middle East and Africa, а также спортивные мероприятия.
Riyadh Season был запущен в 2019 году, поэтому в этом месяце стартует его шестое мероприятие, которое будет открыто теннисным турниром Six Kings Slam.
Ранее сообщалось, что легендарная компания Matchroom Boxing может быть продана.
