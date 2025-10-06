Владимир Кириченко

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing и Riyadh Season объявили о партнерстве для проведения крупных мероприятий по боксу, дартсу и снукеру. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, Riyadh Season является проектом и фестивалем Главного управления развлечений Саудовской Аравии, который длится несколько месяцев и включает в себя разнообразные развлекательные программы, форум по кибербезопасности Black Hat Middle East and Africa, а также спортивные мероприятия.

Riyadh Season был запущен в 2019 году, поэтому в этом месяце стартует его шестое мероприятие, которое будет открыто теннисным турниром Six Kings Slam.

Ранее сообщалось, что легендарная компания Matchroom Boxing может быть продана.