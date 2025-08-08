Денис Седашов

Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит в эфире talkSPORT поделился ожиданиями от наступающего 2026 года для британского боксера Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По его словам, 2026-й может стать ключевым в карьере британца ввиду возможных поединков против Джейка Пола (12-1, 7 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

2026 год будет очень важным для Энтони Джошуа. Бой с Джейком Полом — это на данный момент самое громкое событие в его карьере. Фрэнк Смит

Он также подчеркнул, что, хотя бой с Тайсоном Фьюри остаётся крайне значимым, на данный момент поединок с Джейком Полом имеет больший резонанс на мировой арене. Если Фьюри вернётся в ринг, то их бой также может состояться уже в 2026 году.

Энтони достиг в спорте многого, но ему ещё есть куда расти. В этом бизнесе часто недооценивают спортсменов, но я уверен, что в следующем году мы увидим его в отличной форме на крупнейших аренах. Что касается Джейка Пола, то его нужно уважать. Хотя он и не на уровне Джошуа, он продолжает бросать вызов, и эти поединки рано или поздно состоятся. Фрэнк Смит

