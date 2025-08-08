«Это самый большой бой сейчас». в Matchroom рассказали о возможном поединке Джошуа с Джейком Полом
Британца ожидают два поединка
около 1 часа назад
Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит в эфире talkSPORT поделился ожиданиями от наступающего 2026 года для британского боксера Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
По его словам, 2026-й может стать ключевым в карьере британца ввиду возможных поединков против Джейка Пола (12-1, 7 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
2026 год будет очень важным для Энтони Джошуа. Бой с Джейком Полом — это на данный момент самое громкое событие в его карьере.
Он также подчеркнул, что, хотя бой с Тайсоном Фьюри остаётся крайне значимым, на данный момент поединок с Джейком Полом имеет больший резонанс на мировой арене. Если Фьюри вернётся в ринг, то их бой также может состояться уже в 2026 году.
Энтони достиг в спорте многого, но ему ещё есть куда расти. В этом бизнесе часто недооценивают спортсменов, но я уверен, что в следующем году мы увидим его в отличной форме на крупнейших аренах.
Что касается Джейка Пола, то его нужно уважать. Хотя он и не на уровне Джошуа, он продолжает бросать вызов, и эти поединки рано или поздно состоятся.
