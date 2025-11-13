Майк Тайсон назвал величайшего боксера современности – это не Усик
Всё дело в аудитории?
около 9 часов назад
Майк Тайсон / Фото - Yahoo
Бывший абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксёром независимо от весовой категории.
Цитирует Тайсона hardrock.bet.
«Теренс Кроуфорд собрал аудиторию в 40 миллионов зрителей. А сколько собрал Усик? Кроуфорд – величайший боец своего поколения. Вы знаете, кто действительно лучший боец?
Лучший боец – это не тот, кто владеет идеальной техникой. Лучший – это тот, кто может собрать наибольшее количество людей на трибунах. Вот это и есть истинное величие».
Ранее Тайсон назвал Усика лучшим боксёром супертяжёлого веса своей эпохи.