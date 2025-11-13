Бывший абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксёром независимо от весовой категории.

Цитирует Тайсона hardrock.bet.

«Теренс Кроуфорд собрал аудиторию в 40 миллионов зрителей. А сколько собрал Усик? Кроуфорд – величайший боец своего поколения. Вы знаете, кто действительно лучший боец?

Лучший боец – это не тот, кто владеет идеальной техникой. Лучший – это тот, кто может собрать наибольшее количество людей на трибунах. Вот это и есть истинное величие».