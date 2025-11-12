Брієдіс: «Тайсон падал в нокауты, Мухаммед Али – тоже. Усик прошел всю карьеру без поражений»
Майрис считает, что у украинца лучшее резюме
около 24 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о Александре Усике (24-0, 15 KO). Латвийца цитирует vringe.com:
Я думаю, великий боксер – это Александр Усик. Почему я так говорю? Потому что на самом деле люди не понимают, насколько он велик. В чем? Тайсон падал в нокауты, имел поражения. Мухаммед Али – то же самое. Усик шел всю карьеру, он шел без поражений. Особенно среди профессионалов. Он взял у любителей всё, он взял у профессионалов в крузерах всё, и он взял в супертяжелом весе всё. Он, в принципе, сделал всё. Никто ничего не делал такого. Никто не делал такого!
