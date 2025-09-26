Майк Тайсон – о непобедимом боксере: «Он фаворит в любом бою»
Американская звезда может остаться непобежденной на протяжении всей карьеры
около 12 часов назад
Фото: Getty Images
Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил мнение, что только один из действующих чемпионов мира способен завершить карьеру без единого поражения.
В интервью ESNEWS он отметил чемпиона WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО), назвав его главным фаворитом в будущих боях.
Он мне нравится больше всех. Его очень недооценивают и критикуют, но я скажу честно — сам бы боялся выходить против него в этом дивизионе. Никто не имеет шансов его победить, и это факт.
