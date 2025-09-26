Денис Седашов

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил мнение, что только один из действующих чемпионов мира способен завершить карьеру без единого поражения.

В интервью ESNEWS он отметил чемпиона WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 КО), назвав его главным фаворитом в будущих боях.

Он мне нравится больше всех. Его очень недооценивают и критикуют, но я скажу честно — сам бы боялся выходить против него в этом дивизионе. Никто не имеет шансов его победить, и это факт. Майк Тайсон

