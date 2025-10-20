Денис Седашов

Мексиканский тренер Роберто Гарсия выразился о разнице между действующим чемпионом мира WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) и легендарным Флойдом Мейвезером.

По словам Гарсии, Дэвис, в отличие от Мейвезера, не стремится доказывать свое превосходство в реваншах и избегает по-настоящему сложных вызовов. Слова приводит Fight Hub TV.

Джервонта никогда не давал нам тех боев, которые мы действительно хотели. Он не дал реванша Роучу, хотя должен был это сделать. Мейвезер, когда имел тяжелые бои против Майданы и Кастильо, организовал реванши, чтобы доказать, что все ошибаются. И сделал это – чисто побил их. Роберто Гарсия

Тренер добавил, что несмотря на критику, он понимает решение Дэвиса согласиться на выставочный поединок с блогером Джейком Полом:

Если ты получаешь 30 или 50 миллионов за такой бой – я бы сделал то же самое. Роберто Гарсия

Выставочное противостояние Дэвиса и Пола состоится 14 ноября на арене State Farm Arena в Атланте (США).

