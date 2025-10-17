Владимир Кириченко

Бывшие чемпионы UFC Андерсон Сильва (3-2, 2 КО) и Крис Вайдман проведут боксёрский поединок в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет выставочный бой Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) – Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Промоутерская компания Most Valuable Promotions официально сообщила в своих социальных сетях о поединке между Сильвой и Вайдманом, который состоится 14 ноября 2025 года.

Как сообщает ESPN, этот бой откроет главную часть карда вечера бокса в Майами. Соперники проведут 6-раундовый поединок в супертяжелой весовой категории.

Для 41-летнего американца Вайдмана это будет первый профессиональный боксёрский поединок.

Напомним, что в 2013 году 50-летний бразилец Сильва дважды проиграл Вайдману в октагоне в рамках UFC 162 и UFC 168.

В первом поединке Крис нокаутировал соперника во втором раунде и отобрал у него титул чемпиона UFC в средней весовой категории.

В реванше Вайдман во втором раунде одержал победу техническим нокаутом после того, как Сильва сломал ногу.

Сильва последний раз выходил на ринг в октябре 2022 года, когда в 8-раундовом бою уступил Джейку Полу единогласным решением судей.

