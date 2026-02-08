Олег Гончар

Менеджер обладателя титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли Майк Офо заявил Sky Sports, что его клиент заинтересован в проведении объединительного боя против чемпиона WBA, WBC и IBF Александра Усика.

По словам Офо, Уордли был готов выйти на ринг против Усика еще после победы над Джозефом Паркером. Однако тогда украинец выбрал другой путь и сфокусировался на возможном поединке с Деонтеем Уайлдером. Поскольку этот бой в итоге не состоялся, команда британского боксера снова вернулась к идее противостояния с Усиком.

Менеджер подчеркнул, что Уордли стремится к объединительному бою за все чемпионские пояса в супертяжелом весе и готов рассматривать этот вариант как приоритетный. На данный момент официальные переговоры между сторонами не объявлены.

