Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик объявил, что его промоутерская компания Usyk 17 Promotions проведет вечер бокса в Украине весной этого года.

По словам Усика, дата, место проведения, главный бой и состав андеркарда будут объявлены позже. Он подчеркнул, что цель компании заключается в развитии бокса и поддержке талантливых спортсменов.

Боксер подчеркнул, что Usyk 17 Promotions планирует регулярно организовывать турниры, собирать перспективных украинских боксеров и помогать им двигаться к поставленным целям. Также он заявил о намерении работать над формированием нового поколения чемпионов, которые в будущем будут представлять Украину на международной арене.

Usyk 17 Promotions рассматривала возможность проведения вечера бокса 21 марта с трансляцией на DAZN.

Напомним, ранее промоутер Фрэнк Уоррен призвал Усика защитить один из титулов.