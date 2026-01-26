Чемпион WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) в интервью Talk SPORT рассказал, что может предложить лидеру дивизиона Александру Усику (24-0, 15 KO):

Я думаю, что я просто предлагаю что-то немного другое. Я думаю, что я предлагаю что-то нетрадиционное. Трудно сказать, что такому, как Александр Усик, я могу предложить что-то, чего он еще не видел. В боксе есть ритм, способ делать вещи, двигаться туда и обратно, словно как танец шагов.

Потом такой персонаж, как я, кто-то, кто идет таким неортодоксальным путем из неортодоксального окружения, будто вносит коррективы и выбивает его из этого ритма. Я думаю, что за счет этого у меня есть хорошие шансы. Вместе с мощным тяжелым правым ударом и хорошей выносливостью. Так или иначе, Усик почувствует, что он был в эпицентре событий.