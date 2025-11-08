«Мейвезер не хочет этого боя». Хан — о возможном реванше Флойда и Пакьяо
Бывший чемпион мира признался, что мечтает увидеть этот бой между легендами
14 минут назад
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан поделился мыслями о возможном реванше между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.
В интервью talkSPORT британский боксер засомневался, что Мейвезер заинтересован в повторном поединке с филиппинцем.
Мне кажется, Мейвезер не хочет этого боя. Он слишком занят показательными выступлениями против ютуберов и других соперников. Было бы прекрасно увидеть его на ринге с Менни — это был бы настоящий бой! Мне всегда нравилось выходить против легенд, и этот поединок точно стал бы зрелищным.
Амир Хан готов вернуться в бокс ради боя с Мэнни Пакьяо.