Амир Хан готов вернуться в бокс ради боя с Мэнни Пакьяо.
Экс-чемпион мира хочет эффектно завершить карьеру
около 3 часов назад
Экс-чемпион мира Амир Хан в социальной сети заявил о готовности вернуться на ринг — но только ради боя против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.
В соцсетях Хан обратился непосредственно к Пакьяо, призвав его отказаться от возможного реванша с Флойдом Мейвезером и наконец провести бой, который давно ждут болельщики.
Давай, Менни! Я готов выйти на ринг в последний раз — но только против тебя. Это единственный бой, который заставит меня вернуться. Именно этого всегда хотели фанаты.
