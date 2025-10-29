Денис Седашов

Экс-чемпион мира Амир Хан в социальной сети заявил о готовности вернуться на ринг — но только ради боя против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

В соцсетях Хан обратился непосредственно к Пакьяо, призвав его отказаться от возможного реванша с Флойдом Мейвезером и наконец провести бой, который давно ждут болельщики.

Давай, Менни! Я готов выйти на ринг в последний раз — но только против тебя. Это единственный бой, который заставит меня вернуться. Именно этого всегда хотели фанаты. Амир Хан

