Олег Гончар

Экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) и восьмикратный чемпион Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) готовятся к реваншу, запланированному на апрель 2026 года. По сообщению инсайдера Дэна Рафаэля, поединок будет официальным и пройдет в Лас-Вегасе, транслироваться будет на Netflix.

Легендарная встреча 2015 года завершилась победой Мейвезера единогласным решением судей, собрав рекордные $600 млн. Реванш обещает повторить успех, несмотря на возраст бойцов: Мейвезеру 48, а Пакьяо – 46.

Последний профессиональный бой Мейвезера состоялся в 2017 году против Конора Макгрегора (победа нокаутом). Весной 2026 он планирует выставочный поединок с Майком Тайсоном.

Пакьяо вернулся 19 июля 2025 года, сведя вничью бой с чемпионом WBC Марио Барриосом.

Напомним, Пакьяо снова подтвердил переговоры с Василием Ломаченко о бое.