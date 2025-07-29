Денис Седашов

Команда Александра Усика (24-0, 15 KO) отреагировала на разговоры о потенциальном бое с ютубером и бойцом Джейком Полом (12-1, 7 KO). В лагере украинца уверяют, что о боксерском поединке не может быть и речи, но вариант с октагоном в рамках ММА считают более реалистичным. Слова приводит Secondsout.

Когда речь идет о Джейке Поле, мы не говорим о боксе. Потому что если устроить настоящий бой на ринге, нас могут посадить за убийство. Это невозможно. Александр никогда на это не согласится.

При этом команда украинца признала, что Пол имеет неплохие навыки в смешанных единоборствах.

Джейк в детстве занимался борьбой, у него есть определенные навыки. Думаю, поединок по правилам ММА — это единственный логичный формат такой встречи.

Усик после победы над Дюбуа провел битву взглядов с Джейком Полом.