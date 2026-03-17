Британский боксер-супертяжеловес Мозес Итаума отреагировал на заявление Александра Усика, который сказал, что не хочет «ломать» молодого проспекта.

Итаума заявил:

«Послушайте, он должен что-то сказать СМИ. Он не может выйти перед СМИ и сказать «нет». Позвольте мне задать вам вопрос. Как вы думаете, Усик смог бы нокаутировать Диллиана Уайта за минуту? Или если бы их бой должен был состояться до того, как я боксировал с Диллианом Уайтом, вы могли бы подумать, что Усик нокаутирует Диллиана Уайта за минуту?

Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру. Усику есть что сказать СМИ. Он не будет выступать перед СМИ и представлять себя в негативном свете. Поэтому я не обижаюсь, чувак. Если у меня будет возможность, я ей воспользуюсь. Если нет, то нет. Я чувствую, что люди хотят увидеть что-то другое от Усика. Так что бой с Тайсоном Фьюри – это то же самое. Рико... Кстати, я его большой фанат. Это что-то другое. Фабио Уордли, это совсем другой бой. Бой с Фабио – я понимаю. Бой с Рико – я понимаю. Со мной – я понимаю».

Следующий поединок Мозеса Итаума запланирован на 28 марта – он встретится с американцем Джермейном Франклином.