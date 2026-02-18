Денис Седашов

Перспективный британский супертяжеловес Мозес Итаума (13-0, 11 KO) считает маловероятным свой поединок против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), подчеркивая, что такой бой не имеет для опытного экс-чемпиона мира финансовой привлекательности. Слова приводит Sky Sports.

По словам Итаумы, Фьюри в настоящее время ориентируется на значительно более масштабные и прибыльные противостояния.

Это был бы интересный вариант, но я не думаю, что Тайсону это нужно. Он сосредоточен на больших боях, которые принесут гораздо больше денег. Поэтому смысла для него я не вижу. Мозес Итаума

Свой следующий поединок Мозес Итаума проведет 28 марта против Джермейна Франклина (24-2, 15 КО).

