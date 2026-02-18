Олег Гончар

Тяжеловес Мозес Итаума прокомментировал возможность боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.

19-летний британец заявил, что был бы рад получить шанс выйти на ринг против украинца, однако признает: на данный момент это маловероятно. По словам Итаумы, у Усика есть другие приоритеты и соперники, которые стоят выше в очереди на титульный бой.

Я бы очень хотел получить шанс. Ему нет нужды драться со мной, зачем Усику драться со мной?

Боксер упомянул Фабио Уордли и Агита Кабайела как претендентов, которые, по его мнению, больше заслуживают возможности побороться за пояс. В то же время Итаума подчеркнул, что в случае предложения без колебаний согласился бы на бой.

