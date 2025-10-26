Олег Гончар

Юный проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) прокомментировал победу Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) над временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

В подкасте Queensberry на YouTube Итаума заявил, что Вордли был близок к досрочной победе уже во 2-м и 3-м раундах, но Паркер устоял, в том числе благодаря опыту, когда выплюнул капу.

Итаума отдал Паркеру большинство раундов после третьего, но подчеркнул стойкость Вордли.

«Он из тех, у кого война течет в жилах. Рожден для этого». Мозес Итаума

Итаума, который претендует на бой с Усиком, признал, что Вордли заслужил это победами над Аделейе, Кларком, Хуни и Паркером.

После победы над Паркером Вордли вызвал на бой Александра Усика.