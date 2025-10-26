Олег Гончар

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) прокомментировал досрочное поражение от временного чемпиона WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) в 11-м раунде. В интервью The Ring новозеландец признал, что проигрывать неприятно, но жизнь продолжается.

«Бокс — это часть моей жизни, но я счастливый человек: у меня есть жена, дети, семья. Хочу вернуться к ним, собраться с мыслями и двигаться дальше. Это всего лишь препятствие». Джозеф Паркер

Паркер отметил, что чувствовал себя хорошо в ринге и не считал, что бой нужно было останавливать. По его словам, он держался, но соперник сумел его подловить, что, по словам боксера, случается в спорте. Он добавил, что огонь в нем еще не угас, и он готов доказать это в следующем поединке.

Паркер поздравил Вордли, назвал его настоящим воином и выразил надежду на реванш.

Напомним, ранее Вордли победил Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде.