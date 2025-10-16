Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) высказался о возвращении на ринг в 2026 году. Украинца цитирует sport.ua:

Я был в учебном лагере, только вчера приехал (на экономический форум – прим). Тренируюсь, планирую выйти на ринг в 2026 году. И с Божьей помощью одержу победу. Против кого? Надо подумать...

Итаума? Нет, с ним точно поединка не будет. Он же молодой, может мне наддать. А, ещё он сказал, что не бьёт дедушек. Я не могу вам сказать имя следующего соперника, сейчас идут переговоры.