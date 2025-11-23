Украинский боксер Рамазан Муслимов (9-0, 6 КО) победил нокаутом польского тяжеловеса Михала Сочински (11-1, 8 КО). Бой прошел в польском Хелме.

Муслимов выдержал активное начало от поляка, но пропустил правый хук и колени подкосились. Рамазан затем дважды отправил соперника в нокдаун до гонга. При этом рефери задерживал счет, позволив Сочински восстановиться.

Во втором раунде поляк ответил нокдауном, но в третьем сам снова побывал на настиле.

После третьего раунда бой стал односторонним и Сочински снова упал в шестом раунде. В седьмом раунде поляка ждал тяжелый нокаут правым кроссом. Поляка вынесли на носилках, и он пришел в себя только в машине скорой помощи.