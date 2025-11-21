Хирн: «Джошуа может выкинуть Джейка Пола из мира бокса»
Промоутер сообщил, что этот бой будет официальным, а не выставочным
около 1 часа назад
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущий бой своего подопечного Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) против видеоблогера и боксера тяжелого веса Джейка Пола (12-1, 7 KO). Слова приводит Matchroom Boxing.
Хирн отметил, что поединок оказался масштабнее, чем ожидалось:
Многих уже радует сама мысль, что Эй Джей может выбросить Пола из мира бокса. Но ему стоит отдать должное — он доказал свою храбрость и готовность к серьезным вызовам. Изначально мы планировали небольшой 8-раундовый бой, но в результате получим 8 раундов, на кону которых рекордные деньги. Это настоящий официальный поединок, не выставочный.
Бой состоится 19 декабря в Майами.
