Владимир Кириченко

Бывшие чемпионы UFC Андерсон Силва (рекорд в боксе 3-2, 2 КО) и Тайрон Вудли (рекорд в боксе 0-2, 0 КО) проведут боксерский поединок.

Он состоится 19 декабря в Майами, в андеркарде боя экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) с известным видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Это будет 6-раундовый поединок в договорном весе 195 фунтов (88.45 кг).

Бой с Силвой должен был провести Крис Вайдман, но он снялся из-за травмы.

Оба боксера свой последний бой на ринге провели против Джейка Пола – Андерсон Силва в октябре 2022 года уступил блогеру единогласным решением судей, а Вудли проигрывал ему дважды в 2021 году.

