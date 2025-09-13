Наоя Иноуэ на первой битве взглядов получил от Ахмадалиева народные подарки
Узбекский боксер подарил японской команде национальные халаты
21 минуту назад
В Нагое (Япония) состоялась встреча абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе 32-летнего японца Наои Иноуэ (30-0, 27 КО) и 30-летнего узбека Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 КО).
Один из лидеров рейтинга P4P, известный как "Монстр", выставляет на кон пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring.
На дуэли взглядов Ахмадалиев прибыл с подарками: команда Иноуэ за считанные минуты была одета в национальные узбекские халаты. Этот жест разрядил атмосферу перед боем.
Узбек выиграл три боя нокаутом после поражения от Марлона Тапалеса в 2023 году.
Иноуэ, непобежденный с 90% нокаутами, в последний раз дрался в мае, остановив Рамона Карденаса в 8-м раунде.
