Олег Гончар

В Нагое (Япония) состоялась встреча абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе 32-летнего японца Наои Иноуэ (30-0, 27 КО) и 30-летнего узбека Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 КО).

Один из лидеров рейтинга P4P, известный как "Монстр", выставляет на кон пояса WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring.

На дуэли взглядов Ахмадалиев прибыл с подарками: команда Иноуэ за считанные минуты была одета в национальные узбекские халаты. Этот жест разрядил атмосферу перед боем.

A special moment from Japan. @AkhmadalievMJ gifts @NaoyaInoue_410 & his team traditional outfits from his country ahead of their fight 🙏 pic.twitter.com/2YawXoNcSs — Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2025

Узбек выиграл три боя нокаутом после поражения от Марлона Тапалеса в 2023 году.

Иноуэ, непобежденный с 90% нокаутами, в последний раз дрался в мае, остановив Рамона Карденаса в 8-м раунде.