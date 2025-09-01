Узбекский временный чемпион мира WBA во второй легчайшей весовой категории Муроджон Ахмадалиев (14-1, 11 КО) для The Ring прокомментировал свой будущий поединок против абсолютного чемпиона мира Наои Иноуэ (30-0, 27 КО).

«Наконец-то я получил возможность сразиться с Иноуэ. Я очень много работал, чтобы оказаться в этой позиции, и в день боя я покажу себя с наилучшей стороны. Я чувствую, что перед этим боем я в наилучшей форме за всю свою карьеру.

Я могу причинить боль кому угодно своими ударами, он – не исключение. Моя задача – победить его, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это сделать. Я докажу миру, что я достоин этого и что я лучший. У него есть все необходимое и он обладает всеми навыками, но я тоже. Ринг покажет все. Он никогда не лжет.

Наоя был недосягаем в нижних весовых категориях, и я думаю, что его проблемы против Нери и Карденаса связаны с новым дивизионом. Он борется с более сильными и крупными соперниками. Это создает ему проблемы. В этом весе он сталкивается с большими трудностями, а это моя весовая категория.

Если кто-то из нас пропустит чистый удар, то будет нокаут. Если мы обменяемся ударами и будем биться на полную, то нокаут точно будет».