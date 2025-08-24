Украинский боксер, многократный призёр украинских и международных турниров Виталий Константинов, который является мастером спорта международного класса, а сейчас выступает на олимпийских рингах США, в эксклюзивном интервью XSPORT.ua рассказал о разнице между тренировочными подходами в Украине и США, о особенностях адаптации в новой стране и планах на будущее.

Виталий, ты уже достаточно долго тренируешься в США. Как бы ты оценил уровень олимпийского бокса в Украине и Соединенных Штатах?

Наибольшее отличие здесь от других стран в том, что в США очень высокая конкуренция и много «голодных» бойцов. Здесь соревнуются спортсмены разного происхождения и из разных школ бокса. Все это делает американский бокс значительно более разнообразным. Украинский бокс более академичен и строг. У нас важна дисциплина, техника и правильное построение тренировочного процесса.

А если говорить об организационных моментах, есть различия между Украиной и США?

В США каждую неделю в разных уголках страны проводятся турниры. Здесь развита инфраструктура даже в маленьких городах. Здесь очень любят спорт, и любые соревнования могут собрать много зрителей. В Украине уровень бокса тоже очень высокий. Мы, украинцы, часто недооцениваем себя. Мы привыкли сравнивать себя с другими не в нашу пользу, но украинский бокс на самом деле держит высокую планку, и наши боксеры добиваются побед вопреки всему.

Кстати, в США в профессиональном и олимпийском боксе популярны дерби, когда боксируют, например, два боксера из одного города или из соседних городов. В Украине сейчас тоже это становится популярным, и я считаю, что это хорошая тенденция, которая помогает развивать бокс на разных уровнях.

Где сейчас проходят твои тренировки и с кем ты сотрудничаешь?

Я занимаюсь у тренера из Украины Виталия Цицика в клубе TSI BOXING. У нас отличная команда, и я очень рад тренироваться здесь.

Каких результатов тебе уже удалось достичь на американском ринге?

Я одержал победы на ряде престижных турниров в США, в частности UNBREAKABLE (2023, Детройт), Battle for Victory (2024, Детройт), Guerrilla Warfare: Countdown to Golden Gloves (Saginaw, 2025), Fight Night at Palazzo Grande (Shelby Township, 2025), 3rd Annual Fight Club Midwest Masters (2025).

Какие планы ставишь перед собой на будущее?

Сейчас я сосредоточен на тренировках и выступлениях на ринге. Возможно, попробую себя в профессиональном боксе, а возможно стану тренером и буду передавать свой опыт молодым боксерам. Бокс для меня это жизнь, и в любом случае я хочу быть связанным с этим видом спорта.

Какой совет ты дал бы молодым спортсменам, которые только начинают свой путь в боксе?

Не спешите и не ждите быстрых результатов. Самое главное — дисциплина, терпение и любовь к боксу. Если вы получаете истинное удовольствие от этого спорта, если вы будете усердно работать и не опускать руки даже в самые трудные моменты, победы обязательнопридут.