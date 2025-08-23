Владимир Кириченко

Сегодня, 23 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет первый матч на чемпионате мира-2025 в Таиланде.

Наша команда сыграет против Сербии.

Начало матча – в 16.30, трансляция – на «Суспільне Спорт».

Украина пробилась на женский ЧМ по мировому рейтингу. Это лишь второе участие в турнире – первое было в 1994 году. Команда в этом году выиграла Золотую Евролигу и получила приглашение в Лигу наций.

Сборная Сербии является действующим чемпионом мира, завоевав два титула подряд в 2018 и 2022 годах.

Другими соперниками Украины в группе Н являются Япония и Камерун. Из группы выходят две команды.

Состав сборной на чемпионат мира-2025.