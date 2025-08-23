Сегодня сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате мира-2025
Соперницами нашей команды станут действующие чемпионки мира
около 2 часов назад
Женская сборная Украины / Фото - Facebook
Сегодня, 23 августа, женская сборная Украины по волейболу проведет первый матч на чемпионате мира-2025 в Таиланде.
Наша команда сыграет против Сербии.
Начало матча – в 16.30, трансляция – на «Суспільне Спорт».
Украина пробилась на женский ЧМ по мировому рейтингу. Это лишь второе участие в турнире – первое было в 1994 году. Команда в этом году выиграла Золотую Евролигу и получила приглашение в Лигу наций.
Сборная Сербии является действующим чемпионом мира, завоевав два титула подряд в 2018 и 2022 годах.
Другими соперниками Украины в группе Н являются Япония и Камерун. Из группы выходят две команды.
Состав сборной на чемпионат мира-2025.