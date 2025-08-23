Онофрийчук осталась без медали в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025
17-летней гимнастке немного не хватило, чтобы войти в топ-3
На чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике в Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился финал в индивидуальном многоборье.
Украинка Таисия Онофрийчук по итогам четырех видов финишировала на 4-й позиции с результатом 117,400.
Отметим, что для 17-летней гимнастки это дебютный чемпионат мира.
Еще одна украинка Полина Карика стала 11-й с результатом 110,600.
Золото многоборья завоевала немка Дарья Варфоломеев – 121,900.
Напомним, что последний раз Украина была на подиуме ЧМ в индивидуальном многоборье в 2014 году – тогда Анна Ризатдинова завоевала бронзу.
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Индивидуальное многоборье. Финал
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 121,900
2. Стиляна Николова (Болгария) – 119,300
3. София Рафаэли (Италия) – 117,950
4. Таисия Онофрийчук (Украина) – 117,400
11. Полина Карика (Украина) – 110,600
Напомним, Онофрийчук квалифицировалась в три финала отдельных упражнений на чемпионате мира-2025.
